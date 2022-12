Soldi freschi in arrivo per i lavoratori che possono richiedere parte delle imposte pagate. Il rimborso del 730 è infatti in arrivo per loro. Secondo le stime gli assegni saranno elargite entro la fine dell’anno, poco prima o subito dopo il Natale, e cambiano naturalmente a seconda del reddito personale e delle spese detraibili presentate. Il pagamento al contribuente di questo importo può avvenire in diversi modi: in busta paga da parte del datore di lavoro; dall’INPS per i pensionati; direttamente dall’Agenzia delle Entrate per i soggetti senza sostituti di imposta.

Secondo quanto riporta tag24.it a fine giugno e inizio luglio sono iniziati i pagamenti dei rimborsi. Ma saranno effettuati fino alla fine dell’anno, ed in alcuni casi anche nel 2023. Infatti, il calendario dei versamenti varia in base alle modalità con cui sono eseguiti i rimborsi e soprattutto in relazione a quando il singolo contribuente ha presentato la dichiarazione dei redditi.

Dovrà aspettare di più chi ha presentato il 730 a giugno o chi ha appena preso l’appuntamento e lo presenterà tra luglio, agosto e settembre. Il rimborso per questi ultimi arriverà sul primo stipendio utile, a partire dal mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto di liquidazione e dal secondo mese successivo per i pensionati. Insomma, un pagamento che varia a secondo di diversi fattori, ma che darà certamente una boccata d’ossigeno a tanti italiani alle prese con le difficoltà di questo periodo.