I viaggiatori in arrivo dall’aeroporto internazionale di Napoli Capodichino dalla Cina, anche attraverso scali nazionali o internazionali, sono obbligati a sottoporsi a tampone molecolare o antigenico. Lo prevede un’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L’ordinanza ricorda che, in caso di riscontrata positività, è obbligatorio “osservare l’isolamento fiduciario prescritto dalla normativa vigente” e sottoporsi a tampone molecolare per ulteriori approfondimenti ed eventuale genotipizzazione.

Spetta ad Usmaf, Gesac, Protezione civile regionale e all’Asl Napoli 1 Centro assicurare presidi ad hoc all’interno dell’aeroporto di Capodichino per la somministrazione di tamponi ai viaggiatori e a Gesac ed Enac assicurare “l’ampia diffusione del provvedimento alle compagnie aeree interessate per informare l’utenza”. L’ordinanza raccomanda ai cittadini di indossare le mascherine negli aeroporti, ma anche “in tutti i luoghi al chiuso e in ogni circostanza nella quale non risulti comunque consentito il distanziamento interpersonale”.

