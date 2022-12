Bonus Natale 1000 euro lì dove non te lo aspetti, ma dove è sacrosanto che vada per il bene dell’intera comunità. Dove? Nel circolo infinito dei bonus governativi, regionali, provinciali e comunali ve ne sono alcuni che hanno una valenza particolare poiché non sono sostegni a chi vive un momento di profonda difficoltà, ma sono dei piccoli gesti di civiltà poiché chi ne beneficia fa soltanto del bene all’intera comunità.

Ed il bonus di cui andremo a parlare è, più che un sostegno nel senso profondo del termine, è un atto di ringraziamento a chi, ogni giorno, offre l’opportunità ai nostri ragazzi di crescere sani, nel fisico e, soprattutto, nella mente. Un bonus da affiggere sul petto più che infilare nel portafoglio.

Bonus Natale 1000 euro

Nell’infinito mondo dei bonus ve ne sono alcuni che non ti aspetteresti, perché soltanto apparentemente insoliti. In verità vanno a toccare realtà che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, che tanti di noi giustamente amano, perché fanno bene, alla nostra salute ed alla società al cui interno ci siamo anche noi. E’ normale che quando si parla di bonus, di sostegni, di misure il pensiero vada lì dove, in questo momento di profonda crisi, l’aiuto è invocato a gran voce. Le famiglie che non riescono ad andare avanti, fra bollette a tre cifre e prezzi che al supermercato non fanno altro che aumentare a causa di un’inflazione che non la smette di galoppare a ritmi insostenibili. O alle imprese che, a causa del caro energia degli elevati costi delle materie prime, non hanno più le coperture necessarie per pagare gli stipendi dei lavoratori.

Sport

Eppure vi è un altro mondo che merita attenzione. merita sostegni, piccoli, ma importanti come è importante il suo ruolo nella società. Parliamo dello Sport, quello con la lettera S maiuscola, ovvero non quello super professionistico che non finisce mai di lanciare messaggi sbagliati, eccessivi ed insopportabili. Non lo sport dove le regole della società “normale” non vengono quasi mai rispettate, uno sport che vive in un suo mondo dorato fatto di inaccettabili privilegi ed inammissibili regole. Non è di questo sport che vogliamo parlare, ma appunto dello Sport con la lettera S maiuscola, quello che ha un valore sociale, etico ed educativo. Lo Sport dei campetti impolverati della periferia o delle palestre ristrutturate con le collette organizzate da coloro che le “vivono” quotidianamente. Lo Sport come aggregazione, abitudine alla sfida, sempre nel rispetto delle regole e dell’avversario.

E poi lo Sport come ricerca della vittoria ma, quando si perde, porgere sempre la mano all’avversario che è stato più bravo di te. Questo è lo Sport di cui intendiamo parlare e quello che amiamo di più.

1000 euro sotto l’albero

Una confezione regalo che può avere la forma di una pallone da calcio o di una racchetta da tennis. All’interno un piccolo assegno dal grande significato. 1000 euro come contributo per le prossime festività natalizie alle associazioni e società sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro, che gestiscono impianti e le strutture sportive del comune di Novara.

Un sostegno piccolo ma importante per piccole associazioni e società sportive. Realtà che negli ultimi tre anni hanno dovuto combattere contro la pandemia prima ed il caro bollette in questo periodo. Una maniera per ringraziare un mondo fatto di dirigenti, allenatori, volontari e tutti coloro, in primis i familiari, dei ragazzi “che fanno lo Sport”. Quello vero.

fonte ilovetrading.it