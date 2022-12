Riecco il bonus da 150 euro, ed in questo caso la domanda è da fare entro il 31 gennaio 2023: l’INPS ha comunicato ai cittadini che è disponibile sul sito dell’Istituto di previdenza nazionale la procedura online per richiedere l’indennità una tantum di importo pari a 150 euro, che è stata disposto dall’art. 19 del decreto legge n. 144 del 2022 (c.d. decreto Aiuti Ter). Si tratta naturalmente di chi appartiene a categorie che non hanno ancora ricevuto il Bonus nella prima ondata di novembre e dicembre e che come quello dei 200 euro lo avranno soltanto dopo qualche mese.

La domanda che si può già presentare online è rivolta quindi a:

i collaboratori coordinati e continuativi;

gli assegnisti di ricerca;

i dottorandi con borsa di studio;

i lavoratori dello spettacolo.

i lavoratori stagionali;

gli intermittenti.

Per poter richiedere il bonus 150 euro entro il 31 gennaio 2023 le suddette categorie beneficiare dovranno possedere i requisiti richiesti dalla normativa attualmente in vigore in materia e, dunque, dovranno aver conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro lordi l’anno, per quanto riguarda il periodo d’imposta 2021. Questi insomma i soli paletti per avere i requisiti in ordine per un piccolo Bonus che in effetti poco risolve.