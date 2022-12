Nel pacchetto di emendamenti del governo c’è la riduzione “da 8 a 7 mesi delle attuali mensilità del reddito di cittadinanza”. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, illustrando in commissione Bilancio gli emendamenti dell’esecutivo. E ancora: “Si è aumentato da 6mila e 8mila euro la soglia massima per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore di datori di lavoro che assumono dal primo gennaio al 31 dicembre con contratto a tempo indeterminato i beneficiari del Reddito di cittadinanza”. “E’ prevista anche la riduzione al 10% dell’Iva per i pellet per il 2023”.

“Abbiamo previsto l’aumento all’80% indennità del congedo parentale ricondotta ai genitori in via alternativa”. “Abbiamo poi incrementato l maggiorazione della misura dell’assegno unico universale riconosciuto a nuclei con 4 o più figli”, ha aggiunto. “Introdotta anche misure per escludere borse di studio destinate a studenti universitari con disabilità dal computo reddituale, estendendo i beneficiari”, ha detto infine Giorgetti.