Reddito di Cittadinanza, quanti paletti, anche solo per 7 mesi, ma può essere eliminato subito offrendo un lavoro lontanissimo da casa. Nel 2023 per gli occupabili il sussidio durerà 7 mesi. Il beneficio si perderà se verrà rifiutata la prima offerta di lavoro che potrà essere localizzata su tutto il territorio nazionale e non essere compatibile con le proprie capacità. Inoltre, dall’1 gennaio l’erogazione del Reddito ai giovani tra i 18 e i 29 anni sarà condizionata al completamento del percorso della scuola dell’obbligo.

Un attacco frontale arriva da Vincenzo De Luca alla legge di Bilancio varata dal Governo. Un

attacco che fa il paio con quello del sindaco di Napoli, che lamenta l’assenza di misure «di sostegno al reddito, di interventi sui servizi, di aiuto ai Comuni. Su questo si deve fare molto di più», taglia corto il primo cittadino.