Ancora un bonus una tantum, stavolta da 350 euro, contro il carovita di questo periodo. A beneficiarne alcuni lavoratori sotto una certa soglia di reddito. In particolare saranno dipendenti del terziario e quanti stanno operando nella Distribuzione Moderna ed Organizzata. Il premio è pari a 350 euro una tantum e deve essere inteso come un risarcimento per la scadenza dei contratti in attesa che siano rinnovati su base nazionale. Così come riporta finanza.com, infatti, è la bella notizia in arrivo per alcune categorie di lavoratori, i quali, nel corso degli ultimi mesi, sono stati particolarmente provati dalle bollette, dai vari aumenti sulla spesa e dall’immancabile inflazione.

Federdistribuzione ha provveduto a divulgare un comunicato attraverso il quale spiega come funziona questo particolare bonus da 350 euro e soprattutto a chi spetti. Potranno beneficiarne i dipendenti inquadrati al quarto livello: riceveranno 350 euro lordi in due tranche. La prima sarà erogata nel corso del mese di gennaio e sarà pari a 200 euro. La seconda arriverà con la busta paga di marzo. Dunque, ancora un piccolo contributo, ma sempre troppo poco per provare a fare a pugni con gli attuali aumenti e soprattutto con la crisi energetica che ha causato una così forte inflazione.