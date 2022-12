Dopo indagini a tamburo battente la polizia stradale ha eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare, con l’applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di due napoletani per rapina impropria e furto: Nicola Attanasio e Davide Zouaoui, entrambi della zona orientale.

Tutto è cominciato a marzo, quando il titolare di una tabaccheria, a bordo della sua auto, mentre viaggiava sul raccordo autostradale Salerno-Avellino si fermò all’area di servizio “Baronissi Est” per consumare un caffè. L’uomo, non resosi conto d’esser seguito, uscendo dall’autogrill notò due uomini che dopo aver mandato in frantumi il vetro posteriore della sua auto, si impossessavano della scatola di cartone con all’interno tabacchi lavorati esteri, con il sigillo del Monopolio, per un valore di 3.000 euro. La vittima cercò di fermare i ladri, che lo investirono procurandogli lesioni personali e fuggirono.

Le indagini dei poliziotti della squadra giudiziaria della Stradale hanno consentito l’identificazione di Davide Zouaoui, 40enne del quartiere San Giovanni a Teduccio e Nicola Attanasio 53enne di Barra.