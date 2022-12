Due rapinatori “trasfertisti” di 41 e 45 anni sono indagati per la rapina a una donna derubata del Rolex da circa 40 mila euro lo scorso 17 novembre a Milano. I due uomini per i quali era emesso un fermo dalla Procura si sono consegnati la scorsa settimana alla Polizia in provincia di Napoli. Secondo le indagini della Squadra mobile i due pregiudicati, dopo aver individuato la loro vittima, una donna di 56 anni che stava viaggiando a bordo della sua auto, l’hanno affiancata a bordo di uno scooter. A quel punto con la “tecnica dello specchietto”, l’hanno portata a sporgere fuori dal finestrino il braccio sinistro dove indossava il prezioso orologio modello Daytona Chocolate. Con un movimento repentino gliel’hanno strappato con violenza prima di fuggire a velocita’ sostenuta. La vittima, a seguito della colluttazione, ha riportato una frattura del polso giudicata guaribile in 35 giorni.

Entrambi gli indagati si sono sottratti alla cattura per diversi giorni: dopo il tentativo di esecuzione del provvedimento, non riuscito perche’ non in casa al momento dell’accesso da parte degli investigatori, sentitisi evidentemente braccati dalle ricerche della Polizia di Stato, i due hanno deciso di consegnarsi il 3 dicembre al commissariato San Carlo Arena di Napoli il 41enne e il 7 dicembre negli uffici della Squadra Mobile partenopea il 45enne.