Questa mattina, intorno alle 10:45, i carabinieri della stazione di Grumo Nevano sono intervenuti in via Vittorio Veneto, nei pressi dell’ufficio postale, dove un 34enne di origini pakistane è rimasto ferito a una gamba a colpi d’arma da fuoco durante un tentativo di rapina commesso da due persone con il volto travisato. La vittima doveva depositare una somma di denaro in posta e, quando l’hanno avvicinata, ha reagito e ciò avrebbe spinto uno dei due rapinatori a fare fuoco.

Nonostante la ferita sanguinante, l’uomo è comunque riuscito a depositare il denaro. Medicato sul posto, il 34enne non è in pericolo di vita. I malviventi sono fuggiti. I carabinieri indagano per chiarire la dinamica e individuare i responsabili.