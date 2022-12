Verso le 13 ad Afragola i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti nei pressi dell’Ikea dove è avvenuta una tentata rapina ai danni di un furgone portavalori. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che nel parcheggio del centro commerciale ignoti si siano avvicinati alle guardie giurate che hanno reagito e messo in fuga i malviventi a bordo di un mezzo non meglio indicato. Bottino: la pistola di uno dei tre vigilantes. Nessun colpo d’arma da fuoco esploso. Indagini ancora in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’intera vicenda.

Continuano gli assalti ai portavalori che in molti casi diventano sempre più violenti. Stavolta per fortuna non si sono verificate conseguenze gravissime grazie alla professionalità delle guardie e forse al fatto che i rapinatori non fossero troppo spietati rispetto ad altre occasioni simili.