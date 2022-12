Brutto incidente oggi pomeriggio, 4 dicembre, al centro commerciale Roma Est. Una ragazza è gravemente ferita dopo essere precipitata da una delle rampe del parcheggio: la giovane avrebbe perso il controllo del suo scooter, finendo per cadere di sotto. La maxi-struttura si trova poco fuori il Grande Raccordo Anulare di Roma. La ragazza che era alla guida del motorino, sbalzata dalla sella, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata. Secondo le prime informazioni, sembra che la giovane sia scivolata precipitando dalla rampa.

Lo scooter, infatti, è stato ritrovato riverso a terra. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e il personale medico. Scrive un utente su Facebook in merito alle cause dell’incidente avvenuto intorno alle 17 di oggi, domenica 4 dicembre: “Comunque i parcheggi hanno il problema che la pavimentazione come piove diventa impraticabile, anche con la macchina anche se vai piano e tocchi i freni slitti come se fossi sul ghiaccio. Speriamo bene per la ragazza”.