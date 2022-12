Un’auto adatta alle esigenze di una bambina di undici anni con disabilità. Olimpia, undici anni, di Cardito, in provincia di Napoli, si definisce una bambina speciale, nata con una rara patologia, la Miopatia congenita centrofibrillare. “A causa di questa malattia – si legge sulla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe – dipendo da un respiratore, sono alimentata attraverso un sondino, non parlo, non cammino e non mi reggo in piedi”. “In questi anni – continua l’appello lanciato dalla madre, Raffaella Ponticelli – è diventato difficile trasportarmi con l’auto di papà, perché la mia carrozzina è un po’ ingombrante dato che contiene tutti i macchinari che mi servono per sopravvivere”.

“Per stare con me la mia mamma non può lavorare. Il mio papà – continua il testo – nonostante lavori, non può sostenere il costo di un’auto adatta a trasportarmi, anche per recarmi in ospedale e nei vari centri per i controlli periodici, a cui sono sottoposta molto spesso”. “Chiedo il vostro aiuto – si legge infine – per poter comprare un’automobile con pedana elettrica sollevatrice per la mia sedia posturale. Ringrazio quanti vorranno contribuire”. La campagna ha avuto più di cento donazioni ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/auto-attrezzata-per-la-disabilita-di-olimpia