Quattro automobili incendiate nella notte tra lunedì e martedì a Gragnano. Un episodio che ha seminato il panico tra gli abitanti di via Giovanni Pascoli 6. Poco dopo l’una, una forte

puzza di bruciato e il fumo sono penetrati negli appartamenti rivelando l’incendio in atto.

L’allarme si è diffuso nel quartiere per la paura che le fiamme si propagassero anche alle abitazioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno avviato un’indagine sull’accaduto. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Danneggiate una Fiat 500; una Fiat Panda; una Renault kangoo e una Renault Clio. Le prime due auto sono finite distrutte completamente e il condominio ha visto annerite le pareti del condominio. Nessun è rimasto ferito, proseguono le indagini.

Non si esclude che si possa trattare di un rogo innescato da qualcuno a scopo di vendetta o intimidazione. Il fatto richiama alla mente un analogo episodio di qualche settimana fa, in cui – per una vendetta legata a dissidi su una eredità – un rogo distrusse due automobili parcheggiate nell’area antistante il laboratorio di pasticceria “La Delizia”, sempre a Gragnano, ma in località Madonna delle Grazie. Furono distrutte l’auto di un imprenditore edile e di un operaio.