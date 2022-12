Oltre 600 articoli con marchi contraffatti di sponsor del Calcio Napoli e della nazionale Argentina riferiti al mitico Pibe de Oro sequestrati dalla Guardia di Finanza a Napoli in uno dei luoghi diventati meta di pellegrinaggio di cittadini e turisti, la piazzetta nota come Largo maratona all’interno dei Quartieri Spagnoli dove, a ridosso del murales dedicato al calciatore piu’ amato di tutti tempi, era nato un fiorente mercatino di abbigliamento e accessori di vocazione calcistica che proponeva molti falsi. Denunciato un uomo un italiano che ha venduto questi prodotti fino a 60 euro al pezzo senza alcuna autorizzazione e arricchendosi anche con la vendita di cibi e bevande e con gli oboli lasciati da chi fotografa il luogo.

Insomma, un modo per speculare abbondantemente su una passione comune che attira in quel luogo visitatori da ogni parte del mondo ma anche tifosi del Napoli che nonostante del posto passano per un saluto, come se si trovassero davvero le spoglie di Maradona o un pezzo del Pibe de Oro.