Primark, tutto pronto poco prima del Natale. il rivenditore di moda internazionale, annuncia la data di apertura del suo attesissimo nuovo store di Caserta, il primo punto vendita Primark nella regione Campania. Situato all’interno del Centro Commerciale Campania, il negozio Primark di Caserta aprirà al pubblico lunedì 19 dicembre e sarà il 13° punto vendita del retailer in Italia. Questa apertura creerà oltre 150 nuovi posti di lavoro a livello locale. Dunque, l’organico non è ancora al completo e saranno possibili assunzioni, un nel regalo di Natale quindi per chi riuscirà a farcela.

I numeri

Con una superficie di circa 4.600 metri quadrati, il nuovo negozio di Caserta offrirà l’esperienza in-store per cui Primark è da sempre conosciuta. I clienti di Primark Campania potranno così acquistare le ultime tendenze e i capi basic delle collezioni abbigliamento uomo, donna, bambino, beauty, lifestyle e casa – compresi i prodotti a marchio ‘Primark Cares’ in continua crescita. I clienti troveranno anche un’ampia scelta di prodotti a tema natalizio. Dall’abbigliamento per le serate con gli amici ai maglioni festivi da abbinare con i propri cari, ai ‘FamJams’ per tutta la famiglia, alle decorazioni natalizie e agli articoli beauty must-have come il ‘Glow Gift Set’ e le palette di ombretti. I clienti del centro commerciale Campania troveranno sicuramente l’acquisto natalizio perfetto, qualunque sia il loro budget.

Il manager

Luca Ciuffreda, Head of Sales Italy, Primark, ha dichiarato: “L’apertura del nostro negozio di Caserta rappresenta un’ulteriore pietra miliare nella strategia di espansione di Primark in Italia, in quanto porta i nostri store in sempre più città italiane. Siamo felici di inaugurare il nostro nuovo negozio prima di Natale, offrendo così ai clienti l’opportunità di fare acquisti last minute spaziando nella nostra fantastica offerta. Questo è anche un momento importante per i nostri colleghi che hanno lavorato duramente per offrire ai clienti la migliore esperienza in negozio. Che si tratti di prodotti basic per la famiglia o dell’abbigliamento per le feste, siamo sicuri che i clienti adoreranno la nostra offerta e non vediamo l’ora di accoglierli nelle prossime settimane”.