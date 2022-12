Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Poggioreale sono intervenuti in via Nazionale delle Puglie presso il parcheggio di un supermercato per la segnalazione di due persone a bordo di un’auto che si aggiravano tra le autovetture parcheggiate. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo alla guida di un’auto e un altro fuori all’autovettura mentre armeggiava su un veicolo parcheggiato. I due, alla loro vista, hanno tentato di darsi alla fuga, ma, mentre l’uomo appiedato è riuscito a far perdere le proprie tracce, il conducente ha inserito la retromarcia cercando di investire uno degli operatori ma, non senza difficoltà, lo hanno bloccato e trovato in possesso di un coltellino a serramanico, un jammer, una chiave telecomando e due smartphone.

G.G., 36enne napoletano con precedenti di polizia, è finito arrestato per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Ora si cerca il complice che invece è sfuggito alla cattura nel corso dell’intervento.