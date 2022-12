Ripristinati gli elementi infrastrutturali danneggiati dal deragliamento di un treno della Circumvesuviana dello scorso 7 novembre presso la stazione di Pompei Santuario sulla linea Napoli – Torre Annunziata – Poggiomarino. E per questo Eav ha presentato al Tribunale competente la relativa “domanda di dissequestro definitivo della tratta ferroviaria interessata dal provvedimento così da consentire la completa ripresa dell’esercizio ferroviario”.

In attesa della conclusione dell’iter amministrativo, Eav ha attivato un servizio bus sostitutivo tra la stazione di Boscoreale e Torre Annunziata programmato con orari che consentono sia il trasbordo con il servizio ferroviario che maggior fluidità negli spostamenti verso gli istituti scolastici, fermo restando la possibilità per i fruitori della stazione di Poggiomarino di utilizzare il servizio ferroviario attualmente disponibile che risulta, in termini di tempi di spostamento, più vantaggioso rispetto al servizio su gomma.