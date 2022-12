Più di trecento prestazioni per 158 utenze. Grande risposta dei cittadini per la giornata dedicata alla prevenzione voluta dall’amministrazione Falanga in collaborazione con l’AslNa3. La giornata di domenica non si è tinta solo di rosa, anche tanti uomini hanno preso d’assalto il camper messo a disposizione dall’Asl in piazza Nicola Nappo. Sono stati distribuiti, infatti, 178 kit per la prevenzione al tumore al colon retto, 64 le mammografie effettuate e tre prenotate. 46 Pap test e 5 prenotate, 10 utenti hanno cercato info sui vaccini e tre si sono recati alla home visiting per cercare supporto nella crescita dei piccoli nei loro primi cento giorni di vita.

Numeri e dati significati che registrano una necessità doverosa: ripetere sempre più giornate simili. L’amministrazione Falanga si dichiara soddisfatta. Il sindaco Maurizio Falanga ringrazia le sue assessore e le consigliere che si sono battute in prima persona per organizzare una giornata come quella di sabato. “Siamo alla terza edizione di ‘Neppure con un fiore” che quest’anno ha incluso la prevenzione, mi sento di ringraziare la dottoressa Di Lorenzo per averci affidato ad una équipe di altissima professionalità che si è spesa fino alla fine della giornata con competenza, garbo ed accoglienza. Il mio impegno sarà quello di riproporre sempre più giornate dedicate” fa sapere Rachele Sorrentino, assessora alle Pari Opportunità.