“Pienz’ a salute” a Poggiomarino. L’ amministrazione comunale retta dal sindaco Maurizio Falanga aderisce alla campagna dell’Asl e lancia l’imperativo morale in città. In programma una giornata dedicata alla prevenzione, per donne ed uomini di diverse fasce d’età. Domenica prossima, 11 Dicembre sarà possibile recarsi al pullman della prevenzione in piazza Nicola Nappo dalle 9 del mattino fino al pomeriggio inoltrato. Non occorrerà prenotarsi per potersi sottoporre a mammografie, Pap test e ricevere il kit colon retto.

I commenti

A bordo del pullman medici e paramedici pronti ad informare uomini, donne, bambini. “Invitiamo le donne a cogliere numerose l’opportunità di prendersi cura della propria salute. Pienz’ a salute è una delle iniziative proposte in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza di genere ed è l’evento in collaborazione con l’Asl Napoli 3 Sud che rientra nella terza edizione di “Nemmeno con fiore” ideato dall’assessorato Pari Opportunità” spiega l’assessora al ramo Rachele Sorrentino.

Per l’assessorato alle Politiche Sanitarie “è un appuntamento a cui bisogna presentarsi con fiducia. Prevenzione e ricerca sono le armi più potenti per vincere la lotta alle malattie” dichiara con tono perentorio Maria Carillo, assessora con delega al ramo.

“Ritengo la prevenzione l’unico strumento a nostra disposizione ed è in questo che si concentrano le nostre energie per proteggersi ed affrontare con serenità la vita, liberi dall’ansia dell’eventualità di una malattia. In qualità di Presidente della Commissione Pari Opportunità continuerò a dare il mio contributo a favore di queste iniziative rivolte alle donne e non solo” dichiara la consigliera Maria Vastola che ringrazia il Direttore Generale Giuseppe Russo, la Direttrice Sanitaria Elvira Bianco, il Direttore Amministrativo Michelangelo Chiacchio ed il medico Giusy Di Lorenzo.

In linea anche la Presidente Commissione Affari Sociali Lucia Bianco che fa sapere quanto sia necessario “in una vita che ci vuole sempre più veloci e sempre più smart, fermarsi e dedicare del tempo alla prevenzione ed in generale alla cura di sè.

Come donna e come amministratrice sarò sempre promotrice di momenti come questi”.

Il sindaco

Orgoglioso e fiero del lavoro organizzativo delle donne dell’amministrazione è il sindaco Maurizio Falanga che esorta: “Nulla di buono si riesce a fare se non insieme, in squadra ed in collaborazione. È nostro dovere morale offrire ai cittadini le nostre energie per giornate di vitale importanza come quella che andremo a vivere. Accorrete, affidatevi”.