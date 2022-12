Poggiomarino perde un punto di riferimento umano e politico. Con la dipartita del già sindaco Mario Sangiovanni si chiude un lungo capitolo di splendore culturale. Da sempre democristiano, ha incarnato durante i suoi sindacati i valori di Forza Italia. Il sindaco di tutti, indimenticato. Mario Sangiovanni è stato la storia di Poggiomarino ed oggi i figli della Prima Repubblica diventano orfani. Il cordoglio dall’europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia, dall’Onorevole Annarita Patriarca, coordinatrice provinciale di FI e da tutti gli esponenti campani di Forza Italia. Da Poggiomarino dai ragazzi che hanno seguito la sua scuola di partito, crescendo politicamente con gli ideali di ex sindaco per sempre sindaco.

Addolorati Francesco Parisi, Presidente del consiglio comunale di Poggiomarino, figlio di Carmine, assessore di Sangiovanni. E poi il giovane Antonio Bonagura, figlio di Giuseppe, assessore forzista nell’era Sangiovanni, Maria Carillo, oggi assessora, sorella di Francesco, da tempo allievo politico dell’indimenticabile Sangiovanni. ” Impressa è nella mia mente la sua forte vivacità intellettuale, la curiosità per le cose nuove, la capacità di dialogare con tutti, forte di una ispirazione cristiana autenticamente laica e sempre vicino alla sua gente. Perdiamo oggi un grandissimo punto di riferimento, morale e politico. Noi forzisti, quelli della prima ora, quelli della militanza, dei manifesti affissi di notte, dei consigli comunali di Mario Sangiovanni da seguire dopo i compiti, oggi siamo più soli. Andremo avanti nel suo nome ma non sarà la stessa cosa. Grazie sindaco, grazie di tutto” afferma Parisi.

“Ci sono persone che crediamo possano vivere in eterno, ed io speravo in cuore mio che Mario fosse una di quelle. Se ho scelto di dedicarmi alla politica lo devo a lui ed al mio papà. Gli sarò sempre grato per il suo affetto nei miei confronti, va via un pezzo di storia” conclude il capogruppo di Forza Italia Antonio Bonagura