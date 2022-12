Continua l’impegno contro i fuochi pirotecnici. A Poggiomarino si andrà nelle scuole per evitare i soliti bollettini da guerra di Capodanno. Dunque, non solo evitare di esplodere i fuochi ma anche cosa fare se ci si imbatte in residui bellici? Come distinguere i petardi legali da quelli illegali? Per conoscere i rischi e le conseguenze dell’uso dei fuochi d’artificio l’assessore alla sicurezza Raffaele Gragnaniello si è fatto promotore di una conferenza con esperti in materia, rivolta a tutti gli studenti di Poggiomarino.

Di cosa è parlato?

Ieri mattina,13 Dicembre, alle 11.00 presso l’Istituto I.S. ITC- L.S.C Leonardo Da Vinci si è tenuta una conferenza nella sala informatica dell’istituto che è stata proiettata in tutte le scuole di Poggiomarino. Ogni studente ha ricevuto una dettagliata brochure informativa che riporta indicazioni e cautele da adottare per evitare i rischi dall’uso di fuochi pirotecnici. Il link per seguire l’evento è riportato sulla locandina pubblicata sul sito istituzionale del Comune e sui canali social.

Insomma, esperti che hanno incontrato i ragazzi, tra i più in pericolo quando si tratta purtroppo di maneggiare fuochi pirotecnici perché particolarmente attratti da quanto accade e dall’atmosfera di festa. Sicuramente una buona iniziativa dal punto di vista sociale e per la sicurezza dei ragazzi.

Alla conferenza oltre alla Preside della Leonardo Da Vinci, Prof.ssa. Antonella Luisa La Pietra hanno partecipato anche le Dirigenti scolastiche dell’Istituto comprensivo De Filippo Prof.ssa Marianna Massaro e dell’Istituto comprensivo primo capoluogo Prof.ssa Antonietta Ottaiano.

Le reazioni

Il sindaco Maurizio Falanga si è collegato dalla Casa Comunale. L’incontro, organizzato dalla Protezione Civile del Comune di Poggiomarino in collaborazione con l’Associazione Controllo di Vicinato è stato seguito contemporaneamente da circa 2500 studenti collegati dalle rispettive aule sul canale YouTube, il canale più seguito dagli adolescenti.

“Manca poco alla fine dell’anno quando notoriamente si festeggia con l’uso di fuochi pirotecnici. Abbiamo pensato ad una lezione in materia di sicurezza pirotecnica perché è nostro dovere informare i ragazzi sui rischi connessi all’utilizzo dei fuochi per festeggiare l’anno nuovo. Il nostro obiettivo è quello di informare e sensibilizzare i ragazzi a prestare la massima attenzione, affinché un giorno di festa resti tale. Se questa conferenza servirà ad evitare anche un solo incidente, avremo raggiunto un grande risultato. La conferenza ha trattato anche i rischi connessi all’uso del gas, acqua ed elettricità nelle nostre case. Troppi sono gli incidenti domestici ed è nostro dovere informare i giovani e istruirli sul come gestire le emergenze casalinghe; conoscere come si disattiva l’elettricità; come si chiuse un rubinetto del gas e come comportarsi e quali azioni intraprendere è fondamentale per la sicurezza domestica” fa sapere Gragnaniello”.

“Quando si tratta di parlare agli studenti il tempo delle Istituzioni si dilata, migliora, assume valore unico. Ringrazio personalmente l’assessore Gragnaniello per aver messo in moto una macchina virtuale importantissima. Ieri abbiamo parlato ai nostri ragazzi, abbiamo fatto la nostra parte entrando nelle loro scuole. E siamo stati ascoltati, perchè hanno compreso, anche dall’altro lato di uno schermo che eravamo lì perchè crediamo in loro”, commenta il sindaco Maurizio Falanga.