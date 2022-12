La follia e la criminalità, e medici ancora sotto assalto da parte di individui che dire violenti è davvero riduttivo. Un uomo ha infatti puntato una pistola alla testa di un medico e l’ha minacciata: “Se mia moglie muore ti sparo”. Secondo quanto denuncia, sulla pagina Fb, Nessuno Tocchi Ippocrate, è accaduto nella tarda serata di ieri a calata Capodichino, a Napoli. E questa, segnala l’associazione è l’aggressione numero 65 di quest’anno. L’equipaggio 118 del San Gennaro era stato allertato intorno alle 21 per il malore di una signora anziana. “Una volta giunti sul posto il clima sembrava tranquillo, entrati nell’appartamento il marito della signora punta una pistola alla testa della dottoressa del 118 esclamando :” se mia moglie muore ti sparo!”

Sono state allertate le forze dell’ordine e l’uomo è stato portato in caserma – si legge nel post – A soccorrere la signora è intervenuto, in supporto, l’equipaggio 118 di Ponticelli. Diagnosi per la paziente: lieve tachicardia è stata ricoverata al Cardarelli”. “L’uomo era in regolare possesso di porto d’armi e pistola, entrambi revocati stamattina dalle forze dell’ordine del commissariato poco distante dall’abitazione della paziente”, conclude l’associazione. Insomma, continua il clima di terrore con cui è costretto a lavorare il 118 con continui attacchi da parte dell’utenza.