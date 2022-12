Una nuova giornata di disagi per i pendolari della Circumvesuviana che ogni mattina sono costretti praticamente a resistere ai disservizi. Anche stavolta è a causa dei problemi legati ai passaggi a livello, così come era accaduto nei giorni scorsi già due volte e sempre sulla stessa linea: la prima tra Somma Vesuviana e Ottaviano, la seconda come oggi tra Striano e Sarno. Infatti come comunicato dall’Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre anche le linee vesuviane, da questa mattina risulta interrotta la tratta compresa tre le stazioni di Striano e Sarno della linea Napoli-Poggiomarino-Sarno. Un disservizio che adesso sta diventando un po’ troppo costante e che probabilmente dovrebbe prevedere interventi importanti sull’intera rete dei passaggi a livello.

Ecco il comunicato di Eav in merito ai fatti: ”Causa passaggi a livello fuori servizio tra Striano e Sarno – si legge in una nota diffusa da Eav – la circolazione ferroviaria è interrotta. I treni in partenza da Napoli limitano la corsa a Striano ed i treni per Napoli effettueranno partenza da Striano nel rispetto degli orari come da programma di esercizio”. Sempre l’Ente Autonomo Volturno fa sapere che è istituito un servizio sostitutivo con autobus”. Dunque tra Striano e Sarno, e viceversa, ci saranno bus che tra l’altro toccheranno la fermata intermedia di San Valentino Torio sempre nell’Agro-Salernitano. Naturalmente i tempi di percorrenza sono legati al traffico urbano e non potranno mai essere celeri come quelli su ferro.