Diventano sempre più frequenti i furti a danno delle auto nei parcheggi a pagamento. E’ ormai allarme per ciò riguarda i parcheggi sotterranei gestiti da ANM al Centro Direzionale di Napoli. Sono sempre più numerose, infatti, le segnalazioni che arrivano, da parte dei cittadini, al deputato dell’alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Ecco l’ultima: “Le mostro l’ennesima auto scassinata al centro direzionante nei parcheggi sotterranei Anm. Ovviamente denuncia effettuate me nessuno fa niente. Per chi lavora lì e non ha possibilità di parcheggiare altrove, sta diventando un vero incubo andare a lavorare. Da tempo stiamo denunciando e richiedendo più controlli.”.

“Si tratta di un fenomeno che denunciamo da una bel po’ di tempo. Al Centro Direzionale i controlli da parte delle forze dell’ordine scarseggiano mentre furti, atti vandalici e delinquenziali stanno prendendo sempre più il sopravvento e non soltanto per quanto riguarda i parcheggi. Serve una maggiore presenza di agenti e pattuglie e un rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza e questo non vale soltanto per il Centro Direzionale ma per tutto il territorio campano dove esiste un problema sicurezza che va affrontato e risolto al più presto.” –ha dichiarato Borrelli.