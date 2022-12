Ancora un successo per il pasticciere Emilio Ambrosio di San Gennarello di Ottaviano, conosciuto da tutti come il Re delle Sfogliatelle. A Milano ha infatti conquistato il titolo nazionale Csm per la produzione di panettoni. Alla rassegna ha portato alcuni delle sue 18 creazioni, così quanti sono i gusti proposti nella sua realizzazione artigianale del dolce natalizio più conosciuto. Un elenco infinito che insieme alle qualità del prodotto hanno convinto l’organizzazione milanese. La pasticceria di Via Pappalardo propone, infatti, oltre alle versioni classiche di panettone e pandoro anche i panettoni: cioccolato e nutella, cioccolato bianco, cioccolato e noci, cioccolato e fichi, cioccolato e pera, cioccolato e arancia, tartufone, alla Pellecchiella del Vesuvio, caffè, frutti di bosco, al limoncello, il mandorlato, a mela e cannella, allo Strega di Benevento, vaniglia e amarena ed infine con uvetta e canditi.

Ennesima soddisfazione per Ambrosio che nella sua già lunga carriera di pasticciere ha già ottenuto numerosi riconoscimenti principalmente per le sfogliatelle, che realizza in tantissime versioni, ma anche per altri dolci, alcuni di sua invenzione come lo sfogliuolo, un mix tra la “riccia” ed il cannolo siciliano. Per lui, tra le altre cose, anche la soddisfazione di finire nel volume “A’ Sfugliatella” di Renato Ribaud. Per i panettoni, e tutti gli altri dolci, è possibile recarsi presso il laboratorio e la sede di Via Pappalardo a San Gennarello di Ottaviano.