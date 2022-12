Pasticcieri ed i fornai di Grottaminarda, nell’Avellinese, insieme per realizzare “Il Panettone più Grande d’Irpinia”. Sabato 24 dicembre, in piazza XVI Marzo con inizio alle ore 16:00, ci sarà il taglio e la degustazione gratuita del mega panettone realizzato da 6 tra pasticcieri e fornai locali ed un brindisi per la Vigilia di Natale. I pasticcieri stanno lavorando già da diversi giorni per realizzare l’impresa, preparando la struttura che sorreggerà il panettone gigante ed assemblando decine e decine di panettoni alle gocce di cioccolato realizzati e messi a disposizione da ciascun pasticciere e fornaio. Il panettone supererà probabilmente i 100 chili. L’iniziativa è promossa dagli assessorati al Commercio ed agli Eventi dell’amministrazione comunale di Grottaminarda.

Intanto con il boom dei regali utili, in ben quattro case su dieci (39%) trovano spazio sotto l’albero i cesti enogastronomici, con una varieta’ di scelta per tutti i gusti e per tutte le tasche, dal patriottico al low cost, dal beauty al lusso, senza dimenticare la solidarieta’. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ su “Il Natale sulle tavole degli italiani” presentata in occasione dell’Assemblea nazionale, con una ampia esposizione di cesti enogastronomici delle diverse regioni e la sfilata ei dolci tipici locali del Natale. Un successo – spiega Coldiretti – spinto dalla tendenza al regalo utile, magari da usare subito per imbandire le tavole delle feste proprie o di parenti e amici.

I cesti piu’ gettonati sono comunque – sottolinea la Coldiretti – quelli tradizionali dove accanto agli immancabili spumante e panettone non possono mancare le lenticchie, l’olio extravergine di oliva, il cotechino e lo zampone. La tendenza e’ verso la personalizzazione con cesti fai da te e prezzi che variano notevolmente, da un minimo di 20 euro sino a superare i 200 euro, quando comprendono specialita’ piu’ ricercate ed esclusive.