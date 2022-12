Una donna di 59 anni su una sedia a rotelle messa in salvo dai carabinieri mentre era in corso un incendio, probabilmente doloso, nel palazzo in cui abita. Sono trascorse da poco le 20 di ieri e in via Bosco a Casacelle a Giugliano, nel Napoletano, e’ divampato un incendio. In pochi minuti, i militari dell’Arma della locale Compagnia raggiungono il palazzo constatando che fumo nero avvolge il sesto e ultimo piano. Cosi’, decidono di evacuare l’intero edificio, ma al sesto piano il fumo aumenta e in quell’appartamento c’e’ la donna che, avendo difficolta’ nel deambulare, non riesce a uscire dall’abitazione. E’ sola, suo marito e’ a fare la spesa.

La coltre del fumo e’ troppo densa e i militari dell’Arma, non riuscendo a raggiungere il sesto piano a piedi, decidono di entrare nell’appartamento dal balcone al quinto piano di un palazzo adiacente. Riescono, quindi, a raggiungere l’abitazione: la 59enne ha quasi perso i sensi; i carabinieri la prendono di peso ed effettuano il percorso inverso.

Durante il salvataggio, uno dei militari della Sezione radiomobile rimane intossicato dai fumi e accompagnato all’ospedale San Giuliano, dal quale e’ stato gia’ dimesso con una prognosi di quattro giorni. La donna sta bene. Quanto all’incendio, sono in corso indagini. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che le fiamme siano partite dal vano ascensore che non era funzionante. Il fuoco si e’ propagato dal basso e ha trovato sfogo all’ultimo piano. Gli investigatori hanno pochi dubbi sulla natura dolosa dell’evento e i carabinieri con i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme stanno approfondendo la situazione.