Il governo potrebbe cancellare dalla manovra la norma sul Pos, che introduce la soglia di 60 euro sotto la quale i commercianti possono rifiutare i pagamenti elettronici. Fonti della maggioranza, quando la commissione Bilancio della Camera sta riprendendo i lavori, confermano che l’intenzione dell’esecutivo sarebbe quella di annullare la misura o, in alternativa, abbassare il tetto a 30 euro. La modifica potrebbe essere inserita nel nuovo pacchetto di emendamenti che il governo presentera’ oggi alla commissione, alle 12 secondo le utlime informazioni.

Intanto, in attesa dell’intervento in commissione – alle 21,30 – del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, i lavori di oggi verteranno sull’esame degli emendamenti segnalati dai gruppi, tra questi anche quelli presentati delle opposizioni proprio contro l’azzeramento delle sanzioni per chi rifiuta pagamenti con la moneta elettronica.