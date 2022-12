Come ogni anno, a Dicembre, in vista delle festività, è utile fare chiarezza sui pagamenti che verranno erogati dall’INPS. Per i cittadini, infatti, è importante sapere quando saranno accreditati gli assegni della pensione, della disoccupazione, del reddito di cittadinanza e dell’assegno unico. Inoltre, in quest’ultimo mese dell’anno, arriveranno anche i soldi relativi al bonus messi in campo dal Governo.

Partendo immediatamente dal calendario, come segnalato sul sito dell’Inps e come riportato anche da Skytg24, dopo i pagamenti delle pensioni avvenuti a inizio mese, si passa alla disoccupazione, come la Naspi e la Dis-Coll, e quella delle varie tipologie di cassa integrazione. C’è da dire che non esiste un calendario unico per tutti, infatti dipende dalla data di presentazione della domanda del lavoratore. I pagamenti, comunque, avvengono in genere non oltre la metà del mese.

Da metà Dicembre ci sarà il via al pagamento dell’Assegno unico per i figli a carico. Se le domande sono inviate dal 1° Marzo 2022 in poi, il pagamento dell’Assegno unico avverrà a partire dalla fine del mese successivo a quello di presentazione delle stesse.

Poi troviamo il reddito di cittadinanza (Rdc). In attesa di sapere in via definitiva come cambierà in futuro, ecco le due date distinte dell’assegno di Dicembre 2022: per la mensilità di Dicembre 2022 il pagamento è previsto a partire dal 20 del mese per i vecchi percettori e dal 15 per chi ha inviato una nuova domanda.

Infine, sempre a Dicembre, sarà erogato il bonus messo in campo dal Governo, ovvero quello dei 150 euro per coloro che hanno un reddito personale non superiore ai 20 mila euro l’anno e che risultano residenti in Italia.

fonte ilmeteo.it