Nuovo Concorsone della Regione Campania per 5mila posti. Arriva il nuovo annuncio: “Vareremo un altro concorso per assumere cinquemila giovani negli enti locali. Invito gli enti locali a farci pervenire i dati sulle lacune delle piante organiche”. Lo ha annunciato il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della conferenza stampa di fine anno. La rivoluzione vera non e’ quella delle parole. La rivoluzione vera e’ cambiare nei fatti la realta’”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, mostrando il volume che elenca tutte le cose realizzate dalla Regione Campania sotto la sua guida. “Solo chi ha avuto a che fare con la pubblica amministrazione sa lo sforzo enorme che ci vuole per fare le cose”, ha aggiunto.

“La mattina del sabato dopo l’alluvione di Ischia noi eravamo li’ con 250 uomini della nostra Protezione Civile. La Campania fa notizia solo per le cattive notizie, non per le eccellenze. Anche in futuro sara’ cosi’, non fatevi illusioni”. Dice ancora il governatore della Campania.