Ancora paletti del nuovo Governo per chi vuole continuare ad ottenere il Reddito di Cittadinanza. Continua quindi la battaglia del Governo Meloni contro l’Rdc così come lo aveva pensato il Movimento 5 Stelle. Infatti un pacchetto di emendamenti alla manovra supersegnalati della maggioranza si concentra sul Reddito di cittadinanza. La Lega chiede l’obbligo di corsi di formazione per i percettori di reddito nella fascia di età tra i 18 e i 29 anni che “non abbiamo adempiuto all’obbligo formativo” come condizione per ottenere il beneficio, sulla falsariga di quanto annunciato dal ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara.

Noi Moderati propone la riduzione da 8 a 6 mesi della misura e un bonus alle imprese che assumono dopo 6 mesi i percettori del reddito. FdI chiede che la parte relativa all’affitto del reddito vada ai proprietari. Insomma, si continua a lavorare sul progetto del nuovo Reddito già limitato a otto mesi per chi può lavorare.