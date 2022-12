Due giorni di assenza al mese “condonati” per le ragazze che soffrono della sindrome da dolore mestruale. È la novità introdotta nel Regolamento d’istituto dal liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna. La delibera è stata approvata pochi giorni prima di Natale dallo stesso Consiglio di Istituto. Nell’atto si premette che «tra le deroghe relative al numero di assenze che possono compromettere la validità dell’anno scolastico, e quindi la scrutinabilità degli studenti, è ricompresa la “malattia o visita specialistica attestata da certificato medico, da prodursi subito dopo le assenze”».

Dunque un passo in avanti verso chi da tempo segnale giornate molto dolorose durante il periodo mestruale, e finora quasi accusate di soffrire troppo. Per adesso c’è una scuola a fare da traino, in futuro si vedrà.