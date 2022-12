Continua l’esame della manovra in commissione Bilancio alla Camera mentre il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sull’obbligo del Pos chiarisce che «è un obiettivo del Pnrr e quindi lo stiamo trattando con la Commissione. Se non ci sono i margini, ci inventeremo un altro modo per non far pagare agli esercenti le commissioni bancarie sui piccoli pagamenti». Intanto, rush finale oggi Si profila un rush sulla manovra oggi in commissione Bilancio per votare il mandato al relatore entro la mezzanotte. È questa, a quanto filtrato ieri, la nuova tabella di marcia prevedendo di avviare le votazioni sui nuovi emendamenti del governo stamattina. Resta in bilico la norma sull’uso dei Pos: la misura che toglie l’obbligo di pagamenti elettronici sotto i 60 euro o verrebbe del tutto depennata o si limiterebbe ad un tetto di 30 euro

Tra gli altri nodi sul tavolo anche Opzione donna, mentre sarebbe confermato il rialzo a 600 euro delle pensioni minime degli over 75. E ieri prima intesa, che riguarda gli investimenti al Sud, tra maggioranza e opposizione in commissione Bilancio alla Camera sugli emendamenti in manovra.