Restano le sanzioni per i commercianti che non accettano pagamenti con il Pos per acquisti di cifre inferiori a 60 euro. E’ stato infatti soppresso il comma dell’articolo 69 che prevedeva lo stop alle multe. Sul fronte multe e tasse non ci sarà più la cancellazione automatica per le cartelle esattoriali dal 2000 al 2015 inferiori ai 1.000 euro: saranno cancellati solo gli interessi ma la decisione se stralciare o meno l’imposta e le sanzioni spetterà agli enti locali e sarebbe operativa dal 31 marzo 2023. Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon spiega: “È servito a sollevare il tema delle commissioni delle banche”. Le toglierete? “Troveremo un accordo con le banche”.

Intanto per i 18enni arriva il nuovo Bonus Cultura fino a 1.000 euro quale somma di 500 euro per chi ha un Isee familiare fino a 35mila euro e gli altri 500 euro nell’eventualità del voto di maturità pari a 100 su 100. Il Bonus psicologo diventa permanente e sale da 600 a 1.500 euro, con tetto Isee a 50mila euro.