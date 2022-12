Netflix potrebbe mettere la parola fine alla condivisione delle password, con novità in vista per l’abbonamento. Una scommessa che interesserebbe 100 milioni di spettatori. Secondo il Wall Street Journal la fine della condivisione delle password di Netflix è quasi arrivata e l’azienda dovrebbe lanciare il suo piano all’inizio del 2023 negli Usa. Gli analisti esterni ritengono che Netflix potrebbe ottenere 721 milioni di dollari di ricavi dal piano nel 2023, sulla base di sondaggi condotti tra i clienti che hanno dichiarato che pagherebbero per mantenere l’accesso di altri membri della famiglia.

Ma queste sono solo stime, e Netflix rischia di allontanare i suoi consumatori. Il livello premium di Netflix è già il servizio di streaming con il prezzo più alto sul mercato.