Nel periodo delle festività proseguono senza sosta i controlli dell’Asl Napoli 1 Centro che mirano a garantire la sicurezza alimentare. L’operazione ha coinvolto 37 unità (9 medici veterinari, 11 medici, 17 tecnici della prevenzione) ed hanno ispezionato 21 esercizi situati nell’area della Pignasecca. Le verifiche hanno portato a 17 prescrizioni, 1 diffida, 5 sequestri (per 13 chilogrammi di frutti di mare, 50 chili di pane e dolci, 200 chili di frutta secca e aromi). Sono inoltre elevate 5 sanzioni per 7.500 euro (delle quali 1 da 1.500 euro per la mancata tracciabilità dei prodotti, 2 da 2.000 euro per la mancanza procedure di autocontrollo, 1 da 1.000 per mancata etichettatura del pane e 1 da 1.000 euro per presenza di mitili in acqua).

La Polizia di Stato, che con la sua presenza ha assicurato lo svolgimento delle attività in sicurezza per gli operatori, ha provveduto anche ad elevare 5 sanzioni per occupazione di suolo pubblico.