Incidente stradale, ieri sera, ad Ercolano: verso le ore 20.30 in via G. D’Annunzio per cause in corso di accertamento una moto Honda, con a bordo due persone, si è scontrata frontalmente con una mini cooper. I centauri, trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco, hanno avuto la peggio. Per chi era alla guida della moto, un 45enne di Torre del Greco, una prognosi di 30 giorni per lesioni da politrauma mentre il passeggero, un 32enne anche lui di Torre, è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.

I veicoli sono sequestrati; indagini in corso da parte dei Carabinieri per chiarire la dinamica del sinistro stradale.