Un ragazzino di 17 anni denunciato dai carabinieri a Sant’Agnello, centro della penisola sorrentina. Durante un controllo, i militari hanno trovato sotto il vano della sella del suo scooter una pistola a salve scacciacani, modello tipo Glock, priva del tappo rosso. Dai successivi accertamenti dei carabinieri è emerso che il giovane avrebbe acquistato quella pistola qualche giorno fa per poter esplodere qualche colpo nella notte di Capodanno durante i festeggiamenti. L’arma è sotto sequestro.

Intanto “Botti di Capodanno? No Grazie!”. È lo slogan della campagna di sensibilizzazione lanciata dal Comune di Matera, sposando il consueto appello dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), per scoraggiare il mercato illegale e l’uso non consapevole di artifizi da divertimento, con grave pregiudizio per la salute e la sicurezza dei cittadini e degli animali. Innanzitutto un imperativo di civiltà, che si è tradotto oggi in un’ordinanza sindacale, allargata anche ad altri rischi per la pubblica incolumità.