Le cronache parlano spesso di mamme aggredite dai figli per questioni di soldi, spesso per droga. Ma stavolta i fatti sono ancora peggiore, a picchiare la povera donna addirittura in due, ancora minorenni. Infatti i carabinieri della stazione di Baronissi (Salerno) hanno arrestato due fratelli gemelli, 17enni, per tentata estorsione alla madre che avrebbero, ripetutamente, minacciato e percosso per farsi consegnare il denaro necessario all’acquisto di stupefacente. Non era il primo purtroppo e già altre volte la malcapitata era finita nelle grinfie dei due figli, che a quanto pare hanno conservato lo stesso comportamento oltre agli stessi “viziacci”.

I militari, intervenuti a seguito di richiesta di intervento al 112 della vittima, hanno accompagnato gli arrestati in un centro di prima accoglienza su disposizione della procura per i Minorenni di Salerno. Adesso si spera di recuperare i ragazzi che hanno ancora una vita davanti. Insomma, a 17 anni tutto si può ancora rifare: basta volerlo.