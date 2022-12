Poggiomarino piange l’ex sindaco Mario Sangiovanni, due volte sindaco ed una figura storica della politica cittadina. Ad annunciarlo è l’attuale primo cittadino, Maurizio Falanga, che pubblica una foto che li ritrai insieme: “Un altro grave lutto per Poggiomarino per la scomparsa di Mario Sangiovanni. Mario è stato un grande Sindaco della nostra Poggiomarino, distinguendosi sempre per garbo, signorilità e simpatia. Per me è stato sempre un punto di riferimento avendo vissuto con papà le gesta di quella grande Amministrazione dell’85. Quando pensavo a questo ruolo mi veniva in mente lui. Una grande perdita per tutta Poggiomarino. Alla famiglia le più sentite condoglianze dell’Amministrazione comunale, dei dipendenti e di tutta Poggiomarino. Ciao Sindaco di tutti”.

Nonostante l’età avanzata e gli acciacchi Sangiovanni non aveva mai abbandonato la vita sociale. Non era infatti difficile incontrarlo in piazza fino a poco fa, sempre sorridente con il suo riconosciuto garbo. In queste ore sono tantissimi gli attestati di stima e cordoglio per un politico che ha combattuto a lungo per Poggiomarino accanto a tante altre figure importanti per la comunità.