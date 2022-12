Un 51enne di Napoli arrestato dai carabinieri a Castel Volturno, comune del litorale casertano, poco dopo aver minacciato i titolari di una pizzeria con una mazza da baseball e con un fucile. Secondo quanto accertato dai carabinieri, tutto sarebbe accaduto la sera del 23 dicembre, quando il 51enne ha avuto un acceso diverbio all’esterno della pizzeria con i titolari di quest’ultima; durante la lite l’uomo ha prima minacciato i i proprietari dell’attività con una mazza da baseball, poi si è allontanato ed è tornato con un fucile, provocando la fuga dei titolari, che hanno poi contattato i carabinieri.

I militari hanno in breve tempo individuato il 51enne, lo hanno perquisito trovando il fucile, un semiautomatico calibro 9 flobert, privo di marca e matricola e con un proiettile in camera di cartuccia, 16 cartucce la mazza da baseball usata per le minacce. Il 51enne è ammanettato e condotto in carcere.