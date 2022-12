Aveva 41 anni Eliana Maiori Caratella, la donna uccisa in provincia di Chieti a Miglianico. L’hanno trovata morta in casa, stamattina, in via Don Francesco Paolo Antonelli. A spararle sarebbe il compagno di 39 anni, che si è costituito subito dopo il delitto. Sul posto i carabinieri della compagnia di Ortona per le indagini. C’è stato anche un sopralluogo del procuratore di Chieti Anna Lucia Campo. La vittima lascia due figli. L’uomo arrestato è di Matera e da qualche tempo la coppia viveva nel nuovo quartiere di via Antonelli, a Miglianico di Chieti. Il corpo della donna è stato trovato in uno sgabuzzino della casa. La vittima, originaria di Chieti, sarebbe stata uccisa con un colpo di pistola al volto.

Il compagno aveva precedenti ma solo per piccoli reati patrimoniali, almeno così si apprende da fonti di polizia locali. Al momento non è chiaro perché avesse la disponibilità della pistola. La donna era molto conosciuta anche per la sua professione di bancaria, lavorava in una filiale a Pescara. Eliana era appassionata di montagna e di arrampicate, e in palestra le piaceva fare spinning.