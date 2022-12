Dalla Manovra sempre essere confermato il cambiamento dell’Isee, nella forma e nel contenuto ed anche dei motivi per cui sarà usato. La conferma anche da quanto riportato dal quotidiano.net per cui il pacchetto di provvedimenti messo a punto dall’esecutivo introduce anche una serie di modifiche alla disciplina relativa all’Indicatore della situazione economica equivalente, o Isee. Ma come si calcola e a cosa serve questo strumento, istituito già nel 1998 per confrontare la situazione economica delle famiglie.

Il sito web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo spiega chiaramente, Isee è l’indicatore necessario per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. L’accesso a queste prestazioni, infatti, come ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (telefono fisso, luce, gas, ecc.), è legato al possesso di determinati requisiti e alla situazione economica della famiglia. Insomma, uno strumento valido per capire i reali bisogni economici di ogni nucleo familiare e che adesso a quanto pare necessita di modifiche per mantenere la propria efficacia.