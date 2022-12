L’INPS ha comunicato che il Bonus di 200 e 150 euro devono essere restituiti da una determinata categoria: scopriamo quale. In questo periodo di grande di incertezza, i cittadini meno abbienti hanno riposto la maggior parte delle speranze nei bonus. Sia l’INPS che lo Stato hanno cercato di aiutare in questo periodo la fascia più povera della popolazione attraverso bonus e incentivi. A Luglio scorso è arrivato a molti lavoratori dipendenti il bonus dal valore di 200 euro. Ovviamente tra i requisiti era necessario avere un reddito inferiore ai 35.000 euro.

A novembre invece sta arrivando il bonus di 150 euro, molto simile a quello dei 200 ma in questo caso la soglia reddituale si abbassa a circa 15.000 euro. Sicuramente nell’erogazione di queste indennità, ci sono stati degli errori. L’INPS ha annunciato che rivuole indietro sia il bonus da 200 che quello da 150, ma da una determinata categoria.

L’INPS rivuole i bonus: ecco da chi

Dopo i vari controlli fatti, a restituire i bonus non saranno solo i lavoratori che non ne avevano diritto ma anche e in particolar modo i pensionati. L’INPS ha erogato queste somme in modo provvisorio. Ora saranno fatte ulteriore verifiche!

Acquisendo nuovi dati, ci sono numerosi pensionati che hanno percepito questi incentivi, pur non avendone diritto. Molto probabilmente questi superavano il reddito annuale. Si tratta di due bonus che erano stati erogati dal governo Draghi per contrastare le difficoltà delle famiglie più povere.