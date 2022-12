Dal 1° gennaio 2023 saranno aggiornati i divisori e i coefficienti di trasformazione del montante contributivo per il calcolo delle pensioni. Con il D.M. 1° dicembre 2022, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è infatti effettuata la rideterminazione biennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo da utilizzare per il calcolo della quota contributiva delle pensioni per il biennio 2023-2024.

Nella tabella allegata al decreto (vedi allegato) sono indicati i nuovi coefficienti che tengono conto dell’età del pensionamento successivo a 56 anni e fino a 71 anni.

Le procedure di liquidazione delle pensioni sono aggiornate dall’Inps per la definizione delle domande di pensione con decorrenza 2023.