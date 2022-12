Omicidio-suicidio a Villabate, in provincia di Palermo. un uomo ha ucciso la compagna e poi con lo stesso coltello utilizzato per il delitto si è tolto la vita. è accaduto nell’appartamento della coppia, in via giovanna d’arco. indagano i carabinieri. La vittima si chiama Giovanna Bonsignore, di 44 anni, il compagno Salvatore Patinella, 41 anni. L’uomo, prima di recarsi a casa della donna ha scritto un post su Facebook chiedendo scusa per il gesto che stava per compiere. Gli amici non appena hanno letto il messaggio hanno lanciato l’allarme, informando i carabinieri che si sono recati nell’abitazione di Villabate. Ma non c’è stato nulla da fare, la tragedia era già compiuta.

“Ho letto il post mentre stavo andando a letto. Inizialmente pensavo fosse uno scherzo, poi ho capito che si poteva consumare un dramma. Così ho chiamato i carabinieri”. Maurizio Licata, originario di Caltanissetta, lavora nelle Marche. Era amico di Salvatore Patinella, che ieri sera ha ucciso a colpi di bisturi Giovanna Bonsignore, a Villabate, nel palermitano. I due avevano studiato insieme all’accademia belle arti di Palermo al corso progettista di moda. “Speravo che la mia telefonata fosse servita a salvargli la vita. Credevo che si volesse suicidare lui. Poi, dopo che mi hanno detto cosa era accaduto, ho capito – aggiunge Licata – Una tragedia. Siamo social, ma in fondo in questa vita siamo soli. Il messaggio su Facebook è l’ennesimo esempio. Non avrà avuto nessuno con cui condividere questo dolore”.