Smart working, il Governo studia una proroga per i lavoratori fragili e per i genitori dei bambini fino a 14 anni. Secondo quanto si apprende da fonti vicini al dossier, che confermano in parte quanto pubblicato oggi da Il Messaggero, il canale per la proroga della misura in scadenza il 31 dicembre sarebbe il milleproroghe.

Smart working anche per i privati

Il provvedimento non riguarderà però il solo lavoro pubblico ma dovrebbe interessare anche i dipendenti privati. Per i genitori di figli under 14 si potrà chiedere se il lavoro che si svolge è compatibile con la prestazione da remoto. Non è stata definita ancora la durata della proroga ma dovrebbe essere almeno fino alla fine dell’inverno.