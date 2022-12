Nessuna tregua dal maltempo e ancora paura soprattutto per popolazioni come quella di Casamicciola ad Ischia teatro dell’ultima tremenda frana. Continua infatti l’ondata di temporali in Campania tanto che la Protezione Civile della Regione ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore ‘Giallo’ valido dalle 6 di domani mattina, mercoledì 14 dicembre, e per le successive 24 ore, ossia fino alle 6 di giovedì 15 dicembre, sull’intero territorio regionale.

Attualmente sul territorio regionale, ad eccezione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro, vige una medesima allerta in vigore fino alle 18. Dalle “18.01 di oggi e fino alle 5.59 di domani mattina – precisano dalla Protezione Civile – sarà ‘Verde’ su tutta la regione”. Con la nuova allerta gialla si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense”. Bisognerà fare attenzione “ai fenomeni connessi al rischio idrogeologico. Insomma, pericolo frane appunto nei territori come quello ischitano e laddove ci siano evidenti problemi idrogeologici, con la speranza che le autorità prima o poi provvedano a qualche messa in sicurezza.

Sono possibili: Ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno; caduta massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per la saturazione dei suoli, anche in assenza di precipitazioni”.