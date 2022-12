Nei primi mesi del 2023 i turni di produzione della nuova Alfa Romeo Tonale passeranno a due grazie al successo degli ordini del modello prodotto nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco. Lo ha reso noto l’azienda nel corso di un incontro con i rappresentanti sindacali dell’impianto campano. A trainare l’aumento di produzione c’è sicuramente la nuova Tonale Plug in Hybrid Q4, presentata alla stampa internazionale nello scorso mese di novembre dall’amministratore delegato del brand, Jean Philippe Imparato. Il modello ha emissioni di CO2 pari a 26 gr/Km, e oltre 80 km di autonomia in città in full electric, con una potenza di 280 cavalli.

La salita produttiva, già preannunciata nei mesi scorsi alle organizzazioni sindacali, permetterà inoltre, è sottolineato durante l’incontro di oggi, la cessazione definitiva del contratto di solidarietà sulle due dorsali produttive della Tonale e della Panda. La flessibilità dello stabilimento di Pomigliano, è infine sottolineato, garantirà una potenzialità produttiva complessiva fino a circa 1000 vetture al giorno con Tonale e Panda, e permetterà di adattare il flusso produttivo degli attuali due modelli a seconda della domanda, permettendo di rafforzare soprattutto la linea della Tonale che è caratterizzata da una produzione strettamente legata al reale numero di ordini ricevuti.